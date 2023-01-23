『THE NORTH FACE ジャケット ダウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 14時 26分に出品され04月24日 14時 26分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ブランド

The North Face ノースフェイス



■サイズ

海外Mサイズ→日本Lサイズ

Lでもやや大きめか。

メルカリのサイズはLとさせていただきます。

身長175cm体重65kgで着ていました。

普段はバルトロのXLを着用している体型です。



■商品状態

複数着用・並行輸入品

1枚目の画像は参考画像です。



■色

Tnf Red/Tnf Black



■素材

[メンブレン/ラミネート]ドライベント [solid ラインイング] 50d リサイクル ポリエステル タフタ [print ラインイング] 50d ポリエステル [metallic ラインイング] 30d ポリエステル



■特徴

ファー取り外し可能

ネックウォーマー付き



■着用した感想

バルトロに引けを取らないほど暖かいです。

防風、対雨なジャケットだと思います。



■お願い

中古品につき3Nでお願いします。

商品発送後のクレームは一切受け付けておりません。

購入する前に商品状態等確認していただきますようお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ジャケット

ダウン