『BRANIGAN WEAVERS ブラニガンウィーバーズ ウールコート 茶【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 03時 00分に出品され03月25日 03時 00分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRANIGAN WEAVERS ブラニガンウィーバーズ ウールステンカラーコート です。



濃淡の違うブラウン系の糸で編み込まれたニットコートです。



フロントはジップとボタンが付いています。



内側はレーヨン素材の別布が貼られており、袖通しも滑らかで高級感があります。



重さはそれほどなく着やすいです。



色味は写真14枚目が近いです。

生地感は写真15枚目を参考にして下さい。



シンプルなデザインながら手の込んだ高品質な作りで雰囲気抜群のアイテムです。



アイルランド製



BRANIGAN WEAVERS【ブラニガンウィーバーズ】

編み物の産地として有名なアイルランド東部の街、DROGHEDAにて創業の「BRANIGAN WEAVERS」。ピュアウールを使ったジャケットやショール、アクセサリーの生産を得意とするファクトリー。近年では素朴かつ風合い豊かな製品に、現代的なアレンジを加えた製品構成で注目を集めています。



※タグ部分汚れが見られます。



特に目立った傷や汚れはありませんが自宅保管品の為、古着中古品にご理解のある方よろしくお願いします。





サイズ:L

カラー:ブラウン 茶系

素材：毛100％



着丈 : 86.5㎝

身幅 : 60㎝

肩幅 : 56㎝

袖丈 : 55㎝



アウター

ハーフコート

ロングコート

ブルゾン

ニット セーター

JOHN BRANIGAN WEAVERS ジョンブラニガンウィーバーズ

ブラニガンウィバーズ



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素材···ウール



カラー···ブラウン



柄・デザイン···無地



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブラニガンウィバーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BRANIGAN

WEAVERS

ブラニガンウィーバーズ

ウールコート 茶