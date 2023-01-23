『DANTON / ダントン】 DOWN ARMY HOODED JACKET【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 21時 01分に出品され04月07日 21時 01分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON / ダントン】 DOWN ARMY HOODED JACKET



DANTONが提案する、ミリタリーライクなダウンジャケット。



ラグランスリーブを採用したボリューム感のあるシルエットながら、ショート丈に設定する事で野暮ったさを感じさせない洗練されたデザイン。



右肩には部隊章や階級などのワッペンが貼れるマジックテープや背中に装備した大容量のジップポケットなど、フレンチワークにルーツを持つDANTONのラインナップの中でも珍しい、ミリタリーライクなディティールにも要注目です。



おなじみのブランドアイコンは左肩にワッペンで配置することで、シンプルでコーディネートに取り入れやすいデザインに。

中にはダウンをたっぷりと封入していますので、冬場でも優れた保温性を発揮します。





カラー：ブラック、（ネイビー、グレー、ベージュも在庫ございます）

サイズ:S(M、Lも在庫ございます)



新品未使用



ブランドタグ付き

洗濯タグ付き



発送時間：5～14営業日

*期間内での発送の催促・キャンセルはご遠慮ください*



ご購入前にカラー、サイズのご指定お願いします！



専用出品いたしますので、ご購入前にコメントお願いいたします。



#DANTON

#ダントン

#ダウンジャケット

#メンズ

#新品未使用

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DANTON

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ダントン】

DOWN

ARMY

HOODED

JACKET