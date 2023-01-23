『【AVIREX 】TYPE G-1 レザーフライトジャケット 7823AER【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 18時 09分に出品され03月05日 18時 09分に終了予定です。即決価格は12,028円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当方の商品は【即購入可】【送料無料】です。



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■カラー/ダークブラウン

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんのでご了承下さいませ)





■サイズ/S(着用感はL以上の着用感です。普段XL着用の私がパーカーを着て着用しても問題無しでした)



【平置き寸法】

肩幅 /50㎝

着丈 /63㎝

身幅 /58㎝

袖丈 /61㎝

※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。





【商品説明】

『G-1 / ジーワン』は映画『トップ・ガン』でマーベリック（トム・クルーズ）が着用していたタイプとして有名なフライトジャケットで映画ファンやミリタリー好き、革ジャン好きの方からとても人気のレザージャケットです。

襟には、ボタンによって留め外しが可能なムートン・ボアを備え、首元の保温性を確保。

フロントボタン付きのポケットがあり、真横からも手を入れハンドウォーマーとして使えるようにもなっています



※購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりと状態や説明をご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)





※発送方法は匿名配送のメルカリ便ですが、定形外郵便などできるだけご希望の発送での発送をいたしますので、ご希望がありましたらお気軽にお申し付けください。





※保管上または梱包でのシワ（商品をお安くする為に出来るだけ小さく梱包し、送料を安くする為です。）はご容赦下さい。





※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。





※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。



※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。



#TOP GUN

#マーベリック

#B-3

#Schott 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【AVIREX

】TYPE

G-1

レザーフライトジャケット

7823AER