『The North Face アンタークティカパーカ ダウンジャケット 緑 XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 20時 17分に出品され03月17日 20時 17分に終了予定です。即決価格は35,200円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入は2018年、19年あたりだったと思います。

中古品であることをご理解ください。



1シーズン目は数十回着用しましたがその後はワンシーズン無着用もしくは着ても1．2度の着用です。



去年一度クリーニングに出した後は一度も着用していません。



所々細かな擦れはあるかもしれませんが、目立つダメージや色あせはないと思います。



気になる点があればコメントまでお願いします。

値引きも交渉次第で可能です。



サイズはXL



以下AI

【高い保温性】

このダウンジャケットは、優れた保温性を提供し、寒い季節に最適です。ダウン素材が体温を逃がさず、快適な着心地を実現します。



【スタイリッシュなデザイン】

緑色のボディにファー付きのフードが特徴で、カジュアルなスタイルにもフォーマルなシーンにも合わせやすいデザインです。



【耐久性と機能性】

The North Faceの製品は耐久性に優れ、アウトドア活動にも適しています。防風性や防水性も兼ね備えており、様々な天候条件に対応可能です。



- ブランド: The North Face

- 色: 緑

- 素材: ダウン

- フード: ファー付き

- スタイル: アウター

- デザイン: フード付き

- ファーの色: 茶色



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

North

Face

アンタークティカパーカ

ダウンジャケット

緑

XL