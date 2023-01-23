『super160リバードレープカラーコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 37分に出品され03月20日 09時 37分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2022AW】

NOBLE



◆昨年も大好評！super 160の上質なウールを贅沢に使ったコートが再入荷決定！

※商品番号22020240503030の同一品番による追加となります。

※色違いのブラック、ベージュは商品番号22020240503130にてお取り扱い中です。

※若干の仕様変更がある場合がございます。



「super 160」の”柔らかさ”ツヤ感なめらかさ”が特徴のウール糸を使用したリバーコート。

素材の良さに加え、ダブルフェイスをリバー縫製で仕立てる事で、極上のなめらかな肌触りが特徴。

袖通しが滑らかで、触れただけでウットリするような風合いに仕上がっています。

生地の柔らかさをいかしたドレープカラーに、アウトポケット仕様の素材を引き立てるミニマムなデザインは纏うだけで洗練ムードに導きます。

ベルト付きなので、きゅっとウエストマークしてドレスコートの様に着たり、ベルトを外して着流しの様に着たりと、様々なスタイリングと好相性◎

上質なコートながら、軽い着心地なのでデイリー使いにぴったりです。

ブラック、ベージュ、カーキの三色展開で、どのカラーもスタイリングに馴染みやすく、長くご愛用頂ける事間違いなし。

素材の良さと計算されたデザインのこだわりの一着を是非お楽しみください。



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透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢感：ややあり

生地の厚さ：普通

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サイズ 38



クリーニング済



値下げ不可



カラー···ベージュ

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノーブル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ super160リバードレープカラーコート