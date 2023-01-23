『【希少XL】THENORTHFACE 90s ヌプシジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 00時 49分に出品され03月16日 00時 49分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン



【希少センターロゴXL】

THENORTHFACE 90"s ヌプシジャケット



センターロゴが珍しいです。

ヌプシはデカくきてなんぼなので

その中でもXLはかなり貴重です。

古着屋でも見かけたことありません。

街でも見かけたことありません。笑



襟元のマジックテープのほつれ、小さなシミ等ございますが

まだ長年着れる状態です。

中の羽根も沢山入っています。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少XL】THENORTHFACE

90s

ヌプシジャケット