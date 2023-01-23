『【新品未使用】ベアハウスキーケース Beahouse ThinkAism【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 00時 42分に出品され03月04日 00時 42分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用の、Beahouse ThinkAism Full to Keydell キーウォレット （ベアハウス/シンカイズム/フルトキーデル/キーケース/財布/阿部ダイキ）



メディアにも紹介！

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」、テレビ朝日「お願いランキング」、「モーニングチャージ」、日本テレビ「NEWS ZERO」、NHK「サキドリ」等、さまざまな媒体にて紹介されました！



こちらは、full to keydell(振るとキーでる)というなんとも面白い商品名ですが、その名の通り振ると鍵が出てくる優れもの！



非常にコンパクトで、これ一個で全てがすみます。



定価:11000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【新品未使用】ベアハウスキーケース Beahouse

ThinkAism