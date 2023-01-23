『anon ヘルメット【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 23時 17分に出品され03月07日 23時 17分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用ですが、一度試着してみました。

あと、耳の防具をつけたり外したりしました。

説明書もついています。

超軽量でびっくりしました。

安全にスポーツを楽しむなら必須だと思います。



メンズMサイズ

57-59cm



HELO ASIA

ってモデルです。



ネイビーのような色です。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アノン