『New❁︎高品質スワロフスキースターフィッシュ・クリスタルオーシャンディライト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 09時 53分に出品され03月26日 09時 53分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ハンドメイド・手芸>>>手芸素材・材料>>>ビーズ・アクセサリー道具・材料
|商品の状態:
|新品、未使用
3CM123 SWAROVSKI スワロフスキー ルース 5個セット 5000
¥ 12350
再《10枚1セット》大人な雰囲気のローズ（薔薇）♡シーリングスタンプ❤︎
¥ 15362
【オーダーページNo.3】ハンドメイド デコ薔薇パーツ ミニチュア カボション
¥ 5499999
088番 アクセ台紙 アクセサリー台紙 ピアス台紙 ショップカード 名刺 台紙
¥ 8198
《10枚1セット》宝石パステル♡シーリングスタンプ❤︎
¥ 15362
スワロフスキー グルーデコ チャトン
¥ 19500
スワロフスキー Capri Blue 各サイズ 新品有 #2058 カプリブルー
¥ 12999
006番 アクセ台紙 アクセサリー台紙 ピアス台紙 ショップカード 名刺 台紙
¥ 8198
#5601 キューブ型 4mm スワロフスキー
¥ 162400
042番 アクセ台紙 アクセサリー台紙 ピアス台紙 ショップカード 名刺 台紙
¥ 8198
3CM106 SWAROVSKI スワロフスキー ルース 4箱セット 4841
¥ 8580
スワロフスキー 5328 100個入り 3ミリ 3mm #5328
¥ 10595
★全２６色★４８粒★４４７０★１２ミリ★スワロフスキー★ゴージャスアソート
¥ 17136
商談中
¥ 20000
ラインストーン★ローズ・ピンク★スワロフスキー・代用★SS20
¥ 8424
《10枚1セット》くすみカラーでお好きなイニシャルを♡クリアシーリングスタンプ❤︎
¥ 18119
New❁︎高品質スワロフスキースターフィッシュ・クリスタルラベンダーディライト
¥ 7098
3CM77 SWAROVSKI スワロフスキー ルース 5点セット 6200
¥ 9360
落札価格7098円
547 入札履歴
終了
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