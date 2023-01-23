『【アクアスキュータム】美品 AQUA5 英国製 ライナー付きコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 04分に出品され03月08日 04時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品より当方の商品をご覧頂きありがとうございます。



30年位前に香港在住中に専門店で購入しました。

帰国後１回着用しましたがクリーニングに出してそのまましまってありました。

洋服タンスに畳んでしまってあった為に折りジワが付いてます。



ライナーは取り外し可能でこちらは未使用です。







※購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりと状態や説明をご理解した上でのご購入をお願いいたします。



保管上または梱包でのシワ（商品をお安くする為に出来るだけ小さく梱包し、送料を安くする為です。）はご容赦下さい。





確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【アクアスキュータム】美品

AQUA5

英国製

ライナー付きコート