『KIRINN.tokyo様専用 SEEALL MINIMAL DOWN【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 04分に出品され03月24日 21時 04分に終了予定です。即決価格は20,670円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：4 肩幅59cm 身幅70cm 着丈67cm 袖丈60cm

素材： 表地:ウール100% 裏地:ポリエステル100% 中綿:ダウン90%、フェザー10%

カラー： grey stripe チャコールグレー（ピンストライプ）

参考価格：75,900円

状態：1回着用のみ・ほとんど使用感の感じられない極美品です。



ジップで袖を取り外しできるデタッチャブル仕様で、ブルゾンとダウンベスト、2通りのスタイリングが楽しめます。

裾のスピンドルを絞ることで上質なウール素材ならではの綺麗なギャザーが生まれ、バルーンシルエットにアレンジすることが可能。

フロントはダブルジップ仕様で、上のジップに付いている共布の持ち手がアクセントになっています。

ミニマルなデザインながら、各所のディテールにより様々な着こなしを楽しむことが可能です。

中綿に河田フェザー社の を使用。 に使用されている羽毛は成熟した水鳥から採れた羽毛だけを使用し、ひな鳥や若鳥の羽毛、クラッシュしたフェザーや中古羽毛などを含んでおりません。

ショート丈で身幅はゆったりとしているので、標準的な範囲の身長体型でしたら大体の方はこちらのサイズ4で大丈夫です。



ファッションインフルエンサー兼セレクトショップ「+81」オーナーで、自身もブランド「THE CRESSTE」を運営する高島涼さんが着用されたことで大変人気のあったアイテムです。

こちらは22AWモデルですが、今シーズンも素材違いの同型アイテムが価格を上げてリリースされています。



【SEEALL / シーオール】

デザイナー瀬川誠人は京友禅の絵付職人と着物仕立屋の家系に生まれ、幼少期より工房で時間を過ごす。2015年イタリア企業と共同で＜MAISON FLANEUR(メゾンフラネール) を立ち上げ、デザイナーとクリエイティブディレクターを兼任。よりコンセプチュアルなディレクションを目指し、当ブランドをスタート。世界の職人技術の継承と再解釈、サブカルチャーから着想したユニバーサルな物作りを追求している。



あくまでも中古品であることをご理解の上で、ご検討の程よろしくお願い致します。



stand collar volume balloon 2way vest wool w… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KIRINN.tokyo様専用

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MINIMAL

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