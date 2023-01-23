『❗️期間限定SALE❗️ノースフェイス ノベルティチャレンジ エア ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 04時 00分に出品され04月17日 04時 00分に終了予定です。即決価格は16,588円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

THE NORTH FACE/ザ・ノースフェイス

WHITE LABEL/ホワイトレーベル/韓国

NOVELTY CHALLENGE AIR DOWN JACKET/

ノベルティ チャレンジ エア ダウン ジャケット



【カラー】

NATURAL GRAY/ナチュラル グレー



【サイズ】

LARGE

100-L：170-180cm

着丈76 胸囲122 肩幅51 袖丈64



【素材】

表地：ポリエステル 100％

裏地1：ナイロン 100％

裏地2：ポリエステル 100％

中地：ポリエステル 100％

中綿1-胴・袖上部：羽毛50％-綿毛 90％・羽10％、ポリエステル 50％

中綿2-フード・袖下部・サイド胴部：ポリエステル 100％



【コンディション】

新品未使用タグ付き



【商品説明】

冬季は野外活動や日常用に着用できるグースダウンジャケットです。

非倫理的動物虐待行為をしていないRDS GOOSE DOWNを使用して、軽量性と保温性を向上させました。

フロントプラケットの上部にマグネットスナップを使用して着装時に便利で、ハンドポケットのファスナー付きをスナップに変更して軽量性、利便性、実用性を高めました。

スナップでフードの脱着が可能です。

袖の立体パターンで活動性を高め、合わせキルティング構造で軽量性を強化しました。

DRYVENT素材使用により、外部からの雪、雨などの水分の流入を防ぎ、保温性を保ちます。

ストレッチ生地を使用して動きが快適で、アンエリの起毛生地が保温性とフィット感を柔らかくするとともに、外部寒気を遮断してくれます。



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万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。

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【注意事項】

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ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ❗️期間限定SALE❗️ノースフェイス

ノベルティチャレンジ

エア

ダウンジャケット