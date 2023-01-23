『WISLOM × ESTNATION / KARIM2.0 モンスターパーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 22時 08分に出品され03月16日 22時 08分に終了予定です。即決価格は22,440円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ESTNATION EXCLUSIVE ITEM

US ARMYのモンスターパーカーをWISLOMらしくアレンジしたダウンジャケット"KARIM2.0"をベースにフードと胸ポケット、袖のポケットを廃止し、更なる軽量化を図ったエストネーション限定デザインの商品です。

少しオーバーサイズの設定になっており、スーツなども干渉せずに着用いただけます。



サイズ M（ブランドサイズ 4）

身幅 67 肩幅 54 着丈 103 そで丈 66



原産国 日本



素材

表地：ナイロン100% 別布：ポリエステル100% 裏地A：ナイロン100% 裏地B：ポリエステル100% 衿裏：毛98%、ナイロン2% 中綿：ダウン95%、フェザー5% 前端テープ部分：ポリエステル100% テープ部分：ナイロン100%



カラー ブラック ブルー



タグは残してあります。





2-3度着用

中古品ですが、目立った破れ汚れありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エストネーション カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WISLOM

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モンスターパーカー