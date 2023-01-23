『★お値下げ★THE NORTH FACE / ロングダウンコート M ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 17時 43分に出品され04月19日 17時 43分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げしました＼(^_^)／



厳寒地への旅行用に使ってました。

ものすごく、温かいです＼(^_^)／

傷やシミはないと思いますが、襟元等に多少の使用感があります。

中古品であることをご理解ください



ドットボタンの不具合が2か所ありましたが、メーカーの全額負担で取り換え済みです。たぶん、全部取り換えだと思います。（一昨年）



THE NORTH FACE / ノースフェイス







素材：タグ表記参照



サイズ： Mサイズ





着丈：約100ｃｍ

肩幅：約51ｃｍ

身幅：約62㎝

袖丈：約59㎝







写真の色味、採寸等、多少誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。





カラー...ブルー

サイズ...M

素材・柄...その他 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★お値下げ★THE

NORTH

FACE

/

ロングダウンコート

M

ネイビー