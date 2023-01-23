『ミナミアズマ⭐プロフ必読⭐専用 タトラス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 02時 28分に出品され03月31日 02時 28分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ！

カラー···ブルー



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



6年前くらいに購入

サイズアウトして5年くらい着用しておりません

サイズは02



MTK18A453



タトラス

ダウン

メンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ミナミアズマ⭐プロフ必読⭐専用 タトラス