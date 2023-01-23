『【未使用品】液晶ペンタブレット UGEE UG-1910B 19インチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 16時 08分に出品され03月05日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ご希望の方は即購入OKです】

液晶ペンタブレット UGEE UG-1910B 19インチ



【コンディション】

・未使用品です。

（撮影のため開封のみ行いました）

・未使用のため傷等ございません。



【その他付属品】

・本体

・専用ペン（2本）

・ペンスタンド（中に替え芯があります）

・グローブ

・ACアダプター

・UBSケーブル（通信、充電用）

・D-subケーブル（画像出力用）

・ドライバCD

・ゴムバンド（おそらくケーブルまとめ用）



19インチの液晶タブレットです。

景品でいただいて、そのまま保管していたため

新品の状態です。

出品にあたり撮影のため開封のみしております。



【仕様】

モデル：UG-1910B

表示エリア：402mmx255mm

液晶外形寸法：446mm X 295mm X 60mm

解像度：1440 X 900

テクノロジー：電磁

圧力感度：2048レベル

USB接続タイプ：統合

読み高さ：15mm

レポートレート（RPS）：220レポート/秒

解像度：5080 LPI

精度：0.25mm

電源電圧：5電圧

消費電力：0.05A（0.25ワット）

データインターフェイス：USBポート1.1

データレポートレート：220レポート/秒

ペンボタン：1.左（ペン先）;2.右（後方バレル）;3.中（前方バレル）





未使用品ですが、自宅保管品となるため、

ごく微細なスレ、箱のいたみ等はありますので

ご了承ください、



発送時はプチプチに梱包してお送り致します。

発送時の破損等によって説明文と異なる状態になっている場合、

取引完了前に確認・対応いたしますので、必ず受取評価前にコメントにてお知らせください。



ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 新品、未使用