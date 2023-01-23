『エルメス ボリードグレー ミニー ロデオ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 13時 09分に出品され03月19日 13時 09分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



並行輸入品ですのでご了承ください。

高品質の革で本革です。手作りです。

ほのかに革のにおいがします。^ ^

ロデオ付き。保存袋つき。

全体的に綺麗です。



ただし中にロゴはないです。



【ユニークな付属品】

ロデオが付属しており、バッグに個性を加えています。カジュアルなシーンでも活躍するアイテムです。



- 色: グレー

- 素材: レザー

- デザイン: ハンドバッグスタイル

- 付属品: 馬のチャーム

- サイズ: 小型

- 内装色: 青

- ポケット: カードスロットあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス ボリードグレー

ミニー ロデオ付き