『美品 アンテプリマ スタンダード/スクエア ラージ/オーロラホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 04分に出品され03月09日 11時 04分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STANDARD/SQUARE LARGE/LATTE METALLICO BGS047057-720-000

スタンダード/スクエア ラージ/オーロラホワイト

税込 52,800yen



2019年国内百貨店にて購入のお品です。

使用回数少ないため目立つダメージなく美品です^ ^

ワイヤー特有の匂いはご了承くださいませ。

お写真ご確認いただき中古品ご理解いただけます方よろしくお願い致します╰(*´︶`*)╯♡



付属品 カード類



素材PVC

容量文庫本, 長財布, メッシュインナーバッグ（マチあり大）, ペットボトル（500ml）, カギなど小物類, 携帯電話

重さ約480g

大きさW: 32cm H: 27cm

ハンドルの高さ: 14cm

サイズの測り方

裏地なし

バッグの閉じ口なし



エクスクルーシヴな素材を使い、ひとつひとつを手編みで仕立てたワイヤーバッグ。

光の角度により乱反射するきらめきが、星屑を散りばめたような上品な輝きを放ちます。

アンテプリマのアイコンとも言うべきこのスタンダード/スクエアは、程良いサイズと何色でも集めたくなるカラーバリエーションでベストセラー記録を更新中。

洋服からドレス、着物、浴衣まで合わせることのできる万能さは、ワイヤーバッグにしかない魅力です。

また、チャームやスカーフなどのアレンジ次第で、何通りにも楽しめるシンプルなフェイスも支持される理由のひとつ。

ワイヤーバッグならではのしなやかな伸縮で、お荷物の量や中身によってフレキシブルにフォルムが変化し、いつでも持つ人に合わせた表情を見せてくれます。



ファーストワイヤーバッグにも選ばれるオーソドックスなラージサイズは、肩がけも可能でデイリーシーンにかかせない存在。

1.5kg程度を目安に、ペットボトルや折りたたみ傘などまで収納可能です。



透き通るような純白のワイヤーコードが可憐で爽やかなオーロラホワイト。

ホワイトシートの端からオーロラがかったシルバーシートがのぞく、フューチャリスティックなカラーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 アンテプリマ スタンダード/スクエア

ラージ/オーロラホワイト