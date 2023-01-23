『IÉNA ウールモヘヤシャギーコート チェスターコート ネイビー 38【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 20時 12分に出品され03月08日 20時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用。

タグも一部ついたままです。

サイズは38です。

当方身長154cmで膝少し上くらいの着丈です。

サイズ38ですがぽっちゃり体型の私でも十分ゆとりを持って着用できます。

定価49,500円。



【2022AW】



暖かみのあるシャギー素材と、絶妙な色がシックで大人可愛いコート。

ややコクーン気味のシルエットで、衿のディティールも丸みを持たせたデザインに。

今年は短めが軽やかで新鮮なので、ミドル丈のすっきりめな丈感でご用意しております。

一枚羽織るだけで華やかになれる主役級のコート。





【ブランドの魅力】

IÉNAは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このコートは、そのスタイリッシュな外観と快適さを兼ね備えています。



【デザインと機能性】

ネイビーの色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、シンプルでありながらもエレガントな印象を与えます。フワフワした生地は、暖かさを提供し、冬の寒さから守ります。



【スタイルの提案】

ロングコートとして、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。デニムやドレスと合わせて、様々なスタイルを楽しむことができます。



- ブランド: IÉNA

- 色: ネイビー

- デザイン: チェスターコート

- 素材: フワフワした生地

- スタイル: ロングコート

- タグ: IÉNA



ご覧いただきありがとうございます。



肩幅···59cm

身幅···59cm

袖丈···50cm

着丈···85cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IÉNA



ウールモヘヤシャギーコート チェスターコート ネイビー 38