『ANAYI アナイ シャルムリバーショールロングコート ベージュ 38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 13分に出品され03月23日 21時 13分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ANAYI アナイ

シャルムリバーショールロングコート



カラー ベージュ

サイズ 38 9号相当



実寸サイズ

着丈 116 裄丈77 脇幅61 袖丈50



定価 ¥95,700



素材： 表地＝毛100%

裏地＝キュプラ100%



２年前に店舗で購入したお品です。タグは処分してしまったため付いておりませんが、未使用です。



肩から袖にかけて裏地が付いております（写真8枚目）



スーパー140の繊細で上質なウールの糸で織りあげた、高品質なリバー素材を使用さしたロングコートです。起毛加工したシャルムリバー地はANAYI別注カラーで展開。ショールカラーのロングコートは、インするアイテムの分量感は気にせず着ていただけながらも、全体的なシルエットはすっきりと見えるように仕上げられています。



共生地のベルトで変化が付けられるようにサイドシームに開けられたホールから、内側にベルトを通して後ろ身頃の分量感を楽しんでいただいたり、ベルトループに通してウエストマークができるような仕様です。サイドスリットが入っているので足さばきも楽ちん。留め具がないので前をあけて着流しても美しく決まります。



ウール100％のロングコートはショールカラーに包み込まれるような安心感のある着心地で保温性も抜群。幾通りもの着用を楽しめるデザインだからシーズン中ずっと暖かく活用頂けます。



Super140sとは、ウール繊維の細さを表しています。数字が大きいほど繊維が細く高品質となります。細ければ細いほど滑らかな触り心地を実現します



※配送について

丁寧に梱包し、メルカリ便にて24時間以内に発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ANAYI

アナイ

シャルムリバーショールロングコート

ベージュ 38