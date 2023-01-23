『1173様！グッドイナフ✨ダウンジャケット Mサイズ✨【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 21時 05分に出品され03月24日 21時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品。大きな汚れやダメージはなく比較的状態良好です。迅速に発送します。

素人採寸ですが着丈65 肩幅50身幅53でした。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 1173様！グッドイナフ✨ダウンジャケット Mサイズ✨