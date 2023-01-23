『【satoさん専用】ノースフェイス デナリジャケット NA72261 Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 06時 55分に出品され03月09日 06時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価は3万5千円ぐらいです。

昨年購入し10回程度着用した程度なので、状態は非常に良いです。

生地が分厚いので真冬でも大丈夫です!

ダウンジャケットぐらい暖かいです。

フロントのポケット2個が便利です。



値引きの交渉は応じます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【satoさん専用】ノースフェイス デナリジャケット NA72261

Mサイズ