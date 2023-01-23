『ダーバン 高級人工皮革 ダウンジャケット お買得‼️【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 14時 43分に出品され03月12日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます。



こちらの商品は高級ダーバンの人工皮革ダウンジャケットです。



落ち着いたデザインで高級感もあり且つダウンジャケットなので

とても暖かいです。



フードとファーは取り外し可能です。

ファーはフォックスです。



内側の左上に名前の刺繍があったので取り除きましたが、一部、

後が残っています。目立ちませんが気になさらない方に。

写真5枚目参照



これからの寒い季節にはとても重宝する1着かと思います。

お買得です。



商品説明

サイズ Ｌ

肩幅 50㎝ 袖丈 65㎝

身幅 63㎝

着丈 89㎝

素人の採寸に付き多少の誤差はご了承願います。

生地

表地 人工皮革(アマレッタ)

裏地 ポリエステル

キュプラ

中綿 ダウン 90%

フェザー 10%







あくまでも自宅保管品に付き神経質な方は購入をお控え下さい。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダーバン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダーバン 高級人工皮革 ダウンジャケット お買得‼️