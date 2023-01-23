『アップル AirPods Pro MLWK3J/A【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 08時 58分に出品され04月23日 08時 58分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アップル AirPods Pro MLWK3J/A



APPLE

型番：MLWK3J/A



周囲の音が聞こえる外部音取り込みモードも用意。装着感をカスタマイズできるので、オーディオを一日中ずっと快適に楽しめます。これまでのAirPodsと同様に、iPhoneやApple Watchとの接続は魔法のよう。ケースから取り出すだけで、すぐに使えます。驚くほど軽いノイズキャンセリングヘッドフォンで…



Bluetooth対応：有

ノイズキャンセリング機能：有

ワイヤレス機能：有

装着タイプ：インナーイヤータイプ

装着方式：両耳用

代表カラー：ホワイト

サラウンド：無

マイク：有

折りたたみ機能：対象外

プラグ形状：プラグ無

防滴・防水機能：防水・防滴

充電端子：Lightning

ヘッドホン構造：密閉型HP

リモコン：リモコン操作対応

Bluetoothバージョン：5

NFC対応：無



#APPLE

#MLWK3J/A

#スマホ/家電/カメラ

#オーディオ機器

#ヘッドフォン/イヤフォン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル