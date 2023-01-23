『Land heavenly コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 20時 35分に出品され03月03日 20時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Land by milkboyの原宿店で年始に購入したオレンジのロングコートです。

サンプル品として購入したまま保管しておりました。

購入した時から背中の天使柄の下部分がよくみるとシミのようになっていました。

定価3万以上と表記されておりました。



カラー···レッド



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ランドバイミルクボーイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Land

heavenly

コート