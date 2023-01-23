『Nike ダウンジャケット 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 18時 26分に出品され05月13日 18時 26分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Nikeのダウンジャケットは、スタイリッシュでありながら機能的なデザインが特徴です。



【素材】

高品質なダウン素材を使用しており、保温性に優れています。



【スタイル】

カジュアルなスタイルにぴったりで、さまざまなシーンで活躍します。



- ブランド: Nike

- 色: 黒

- スタイル: ダウンジャケット

- デザイン: フロントジッパー

- ロゴ: Nikeロゴ（刺繍）



ご覧いただきありがとうございます。



NIKE公式で¥31,240で購入しました。数回しか着ておらず、傷などはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nike

ダウンジャケット

黒