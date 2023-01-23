『CANADA GOOSEダウンジャケット ホワイト ブラック ベルト付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 03時 55分に出品され04月02日 03時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このダウンジャケットは、ホワイトとブラックの2色展開で、どちらもスタイリッシュな印象を与えます。ベルト付きのデザインが特徴で、ウエストを引き締めることでシルエットを美しく見せます。



【素材】

高品質のダウン素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせる一着です。フードは取り外し可能で、シーンに応じたスタイルが楽しめます。



【機能性】

スナップボタンでの開閉が可能で、着脱も簡単です。カジュアルなスタイルにぴったりなこのジャケットは、普段使いからお出かけまで幅広く活躍します。



- 色: ブラック

- 素材: ダウン

- デザイン: ベルト付き

- フード: 取り外し可能

- ボタン: スナップボタン

- スタイル: カジュアル



肩幅 53cm

身幅 45cm

袖長 55cm

丈長 65cm



海外アウトレットで購入しました。

返品等はお受けできません。 神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。



ご覧いただきありがとうございます。



素材(表地)···ナイロン



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSEダウンジャケット

ホワイト

ブラック

ベルト付き