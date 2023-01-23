『m1533 VAN ヴァン ジャケット Pコート グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 15時 02分に出品され04月25日 15時 02分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 m1533 VAN ヴァン ジャケット Pコート グレー



■ブランド

VAN JAC

ヴァンジャケット



■商品名

Pコート

ジャケット

年代

古着

ヴィンテージ

VINTAGE



■サイズ

9A

身幅：約53

肩幅：約45

袖丈：約58.5

着丈︰約72.5



※背面、平置きにて計測しておりますのでご了承下さい



※全てcm(センチ)になりますのでご了承下さい



※あくまで素人による計測の為多少の誤差などございますがご了承下さい。



■状態



古着になっておりますので使用感、汚れ、焼け、擦れ、黄ばみ、裾部分が擦れて穴があいておりますその他ございますので画像をよくご確認の上ご購入よろしくお願いします



右ポケット前に黒い汚れがございますのでご確認よろしくお願いします



※素人の検品の為、見逃しなどある場合がございますがご了承下さい。



■付属品



※ハンガー、シューキーパー等は撮影用になりますので付属されませんのでご了承下さい。



■発送までの日数

1〜2日

※発送までの日数はズレる場合がございますのでご了承ください。



■日時指定

到着日、時間の指定がございましたら

購入後ご連絡をしていただけると幸いです



※ご連絡がない場合や指定がない場合は

最短日の最終時間(19時〜21時)での発送となりますのでご了承下さい



■発送方法

梱包材に包み防水を施した後発送となります

梱包材は再利用品になりますのでご了承ください。



※らくらくメルカリ便指定ですが商品のサイズの兼ね合いで

ゆうゆうメルカリ便に変更する場合もございますのでご了承下さい





■購入先



■コメント

他にも出品しておりますのでこちらからご確認ください。

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カラー···グレー



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴァンヂャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ m1533

VAN

ヴァン

ジャケット

Pコート

グレー