『コート ベージュ ステンカラーコート メンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 20時 00分に出品され03月12日 20時 00分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このステンカラーコートは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。ベージュの色合いは、様々なスタイルに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



【快適な着心地】

長袖のデザインで、寒い季節にも対応。前面のボタン留めがしっかりとしたフィット感を提供し、風を防ぎます。



【多用途】

カジュアルな日常使いから、ビジネスシーンまで幅広く対応できるアイテムです。シンプルな後ろデザインが、どんなスタイルにもマッチします。



- 色: ベージュ

- デザイン: ステンカラーコート

- 袖: 長袖

- ボタン: 前面ボタン留め

- 後ろデザイン: シンプルなデザイン

- 襟: 大きめの襟

−ポケット:前2つ



クリーニング済です。

小さく折り畳んで発送いたします。



肩幅...46cm

身幅...58cm

袖丈...626cm

着丈...113cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

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ベージュ

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