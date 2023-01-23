『【日本製】 ポールスミスロンドン メルトンピーコート くるみボタン Lサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 48分に出品され03月18日 05時 48分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】





L







・肩幅 →48









・着丈 →80









・身幅 →60









・袖丈 →62







※多少の誤差はご容赦ください。











【使用カラー】





ブラック、ベージュ、グレー、ダークブラウン



※カメラアプリや光の加減で実物と若干色味が異なる場合がありますのでご了承ください。











【素材】





表地



毛80%、ナイロン20%





裏地



キュプラ









【状態】





目立つ傷や汚れは見受けられませんが万が一見落としがございましたらご容赦ください、古着であるという事を理解した上でお買い求め頂きますようお願い申し上げます。











【商品説明】





言わずと知れた人気ブランド、Paul Smith LONDONからメルトンピーコートのご紹介です。





人気カラーである黒のボディに裏地には千鳥格子(ハウンドトゥース)柄が施され、ボタンにはくるみボタンが使用されたシンプルで着回しやすい1着となっております。





サイズはLなのでユニセックスに着る事が出来ます(着用感は個人差があるので詳細なサイズは記載されているものを参考にしてください)。









【発送について】







匿名発送で安心安全のメルカリ便にて発送させていただきます。







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2度目以降のリピート購入してくださる方は更に200円お値引させて頂きます。





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【管理No.1944】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【日本製】

ポールスミスロンドン

メルトンピーコート

くるみボタン

Lサイズ