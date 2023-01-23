『NANGA別注 焚火 オーロラ ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 42分に出品され03月29日 00時 42分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ROCOCO別注、試着のみです。



定価59400円



チャコールグレー



難燃素材である焚火生地で別注

国内屈指のダウンファクトリーNANGAのベストセラー「AURORA ダウンジャケット」に、燃えにくい特殊な素材「焚火」生地を採用した、ROCOCO別注アイテム。冬場のキャンプファイヤーや焚き火の場面にも最適です。



選ばれる理由

●オーロラダウンと同じ、760フィルパワーのスペイン産ホワイトダックダウン。

●ダウン90％、フェザー10％。ダウン量は140gあり、同様の高い保温力を確保。

●海外生産の多いアウトドア製品ですが、こちらはメイドインジャパン、日本製です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA別注

焚火

オーロラ

ダウンジャケット