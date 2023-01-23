『キューン Ｐコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 02分に出品され03月21日 21時 02分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 からし色のPコート

サイズ2なので、だいたいMくらいかと思います。

メルカリさんにて購入した物となります。

勿体無さもあり、私は1度も着用する事無く、今回泣く泣くの出品です。



中古品という事をご理解の上、ご購入検討をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: キューン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ キューン Ｐコート