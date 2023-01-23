『MAMMUT CRATER SO THERMO HOODED ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 23分に出品され03月23日 23時 23分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAMMUT定番モデルの一つCrater SO Thermo Hooded Jacket 。

表素材にGORE-TEX INFINIUM Insulated Shell 2-Layerを使用したファーストクラスの保温性を誇るダウンジャケットです。 軽量な素材からは想像できない高い防風性、防水性に加え、透湿性を備えた生地は冷風から身を守り寒い冬でも快適に着用できます。

ダウンは750フィルパワーの良質なグースダウンを使用。ヘルメット対応の3方向調整可能フードにまでダウンが入っているので 首元までしっかり温めてくれます。前立は三層構造で風の侵入を防ぐ効果があり、ジップの留め部分はフリースで覆うことで、チンガードかつ

保温性アップのディティールになります。

フロントには斜めにラインを取ったポケットが付き、防風性能を高める為にフラップ仕様に。内側には

ファスナー付きの内ポケを装備。ロゴマークは同系色で主張しすぎず、街着としてオシャレに着こなして頂けるようなデザインに変更してあります。

いうまでもなく、MAMMUTの人間工学に基づくパターン、カッティング技術で動きやすくストレスフリーなつくりこみ。

寒い冬の強い味方になってくれるダウンジャケットの代表です。





MAMMUT/マムート

マムートは1862年創業の150年以上の歴史を持つ、スイスのアルパイン・クライミング用品の製造メーカーです。

クライミングという過酷な環境で使用するロープやフットギア、ウェア類は命を預ける製品で高いクオリティを 求められます。登山家や山岳ガイドのフィードバック、意見を取り入れ最新の技術を用い高い水準の品質を現在も 保ち続け製品の製造を行なっています。

Absolute alpineという理念のもと、最高のテクノロジー、優れた機能性、ヨーロッパらしい洗練されたデザインで トップクラスのクライマーや山岳ガイドに絶大な信頼を寄せられているブランドです。



使用頻度少ないため出品になります。

金沢の寒さでも何て事無いレベルの暖かさです。

当方ペットなし、タバコなしです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAMMUT CRATER

SO

THERMO

HOODED

ジャケット