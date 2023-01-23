『【美品】Teatora device coat packable 黒 サイズ1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 21時 50分に出品され03月28日 21時 50分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 テアトラのデバイスコートです。

2年くらい前に購入で定価79200だったと思います。

お色はブラック、サイズは希少な1です。

3回くらいの着用のためかなり綺麗かと思います。



テアトラには中綿入りのモデルも多数ありますが、デ

バイスコートに関しては、このパッカブルが1番フワ

ッとした空気を纏うようなシルエットが出てカッコい

基本的にセールにかからないものなので、美中古でサ

イズ1をお探しの方にお勧めです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: テアトラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Teatora

device

coat

packable



黒 サイズ1