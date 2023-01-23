『00s Champion 企業ロゴ ボクシング 刺繍 スウェット チャンピオン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 18分に出品され03月27日 04時 18分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 00s Champion 企業ロゴ ボクシング 刺繍 スウェット チャンピオン 00年代 メキシコ製 オールド ビンテージ LEXIS-NEXIS 希少 レア 柳10495 MADE IN MEXICO old vintage レアデザイン 企業系 KO Team ボクシングチーム グローブ トレーナー 前V ガゼット ANVIL アンビル FRUIT OF THE LOOM フルーツオブザルーム SCREEN STARS スクリーンスターズ JERZEES ジャージーズ HANES ヘインズ GILDAN ギルダン TULTEX タルテックス ONEITA オニータ NUTMEG ナツメグ RUSSELL ATHLETIC ラッセルアスレティック等お好きな方にも



・古着ならではの使用感があります。

・右胸上にリペアがあります。

・左袖に薄いシミがあります。それ以外は問題なくまだまだ使用可能なUSED品です。



カラー グレー

生地 タグの文字が薄れていますがおそらくコットン90％、ポリエステル10％です

表記 M (実寸もご参考にされて下さい)

肩幅 56センチ

身幅 59センチ

着丈 58センチ

袖丈 60センチ



状態：C

＜状態詳細表＞

Ｓ・・新品。

Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。

Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。

Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。

Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。

※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上でご購入・ご入札をお願いします。



商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、ＵＳＥＤ品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。程度の感想などは個人見解です。



平置きの採寸です。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。

商品に接近して撮影した場合、実物と異なる色になることが多々ありますので、実物に近い色は引きで撮影した写真をご参考にされてくださいませ(基本的に画像1枚目)。



商品は予告なく取り消しする場合がありますのでご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

Champion

企業ロゴ

ボクシング

刺繍

スウェット

チャンピオン