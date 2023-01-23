『Kastaneカスタネ ウェーブボアフライトジャケット ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 09時 45分に出品され04月06日 09時 45分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウェーブ柄が珍しいボアムートンフライトジャケット。

流行に左右されないニュアンス柄で持っておくと重宝する一着。

見た目の割に重くないのでストレスフリーに着用いただけます。



サイズ フリー

着丈 72

身幅 64

肩幅 59



⚠️新品未使用品でございますが値札タグついていません。ブランドタグは縫い付けています。ご理解いただける方のみ ご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

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ジャケット・アウター タグ Kastaneカスタネ ウェーブボアフライトジャケット ホワイト