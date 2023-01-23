『thisisneverthat GORE-TEX ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 23時 32分に出品され03月25日 23時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 thisisneverthat

90年代のユースカルチャーを基盤に、Wasted Youth(ウエステッドユース)やNew Balance(ニューバランス)などの名高いブランドとのコラボを実現する今最も話題の韓国ストリートブランド。



size L



比較的美品です。

最新のゴアテックスインフィニウムでかなり暖かいです。元値は5万円ほどです。



首元もカバー出来るので、冬場の釣りやバイク通勤等おすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディスイズネバーザット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ thisisneverthat

GORE-TEX

ダウンジャケット