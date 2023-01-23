『TOMMY ダウンジャケット 早い者勝ち！【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 22分に出品され03月20日 18時 22分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

トミー・ヒルフィガーのダウンジャケットは、スタイリッシュでありながら機能的です。



【デザイン】

赤色のダウンジャケットは、目を引くデザインで、カジュアルなスタイルに最適です。



フード外せます！



【サイズ】

サイズはSで、フィット感があり、軽快に着こなせます。



- ブランド: TOMMY

- 色: 赤

- サイズ: S

- デザイン: ダウンジャケット

- ロゴ: トミー・ヒルフィガーのロゴ



ご覧いただきありがとうございます。





自宅保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。



カラー···レッド



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOMMY

ダウンジャケット

早い者勝ち！