『《定価24,000円！》ヴィヴィアンウエストウッド ベージュ×ゴールド メガネ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 15時 39分に出品され03月07日 15時 39分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 vivienne westwood ／ ヴィヴィアンウエストウッド メガネフレーム



✨定価24,000円✨ ✨新品未使用品✨



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✅詳細

《カラー》

◆ベージュマーブル×ベージュ×ゴールド



《サイズ》

◆レンズ幅／49㎜

◆鼻幅／18㎜

◆テンプル幅／130㎜



✅特典

《純正付属品》

◆メガネケース

◆メガネ拭き



✅商品説明

高級感のあるメタリック素材に、ポップなフレーム構造を融合させたモダンかつクラッシックなデザインです。またアイコニックなブランドモチーフを細部に配置する事で、存在感のある仕上がりとなっています。海や山でのキャンプ・ドライブ・スキー・スノボーといったアクティブでカジュアルなシーンから、デートでのランチ・ディナー、結婚式、ホテルへのご旅行とフォーマルなシーンまで活躍してくれます。レンズを変更すれば、サングラスやブルーライトカット、だてメガネ、老眼鏡と幅広い用途でご使用いただけます。プレゼント・贈答品・景品のギフトとしても大変ご好評いただいております。



✅ブランド説明

王冠つきの天体のオーブをブランドモチーフに掲げる、イギリス発祥のラグジュアリーパンクファッションブランドです。タータンチェックとスクイグルをブランドの象徴として、アパレルやレザー小物類、レザーバッグ類、ファッション小物類、アクセサリー類、香水など多くのジャンルで高い人気を誇ります。ワールズエンドと呼ばれるショップを拠点とし、唯一無二の独特かつ洗礼された世界観を発信し続けています。レッドレーベルやアングロマニアといったセカンドラインも充実しており、ドクターマーチンやアシックス、イーストパック、ヴァンズとのコラボなど話題性も尽きる事のないブランドです。



✅必読事項

◆発送はヤマト運輸コンパクトを出品者負担の上で使用いたします。

※付属品類の大きさにより箱を変更させていただく事があります。

◆付類共に新品未使用品ですが長期間保管の為、小傷や劣化が生じる場合がございます。

◆出品者プロフィール欄を一読の上ご購入ください。



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管理番号：2110182102060 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 《定価24,000円！》ヴィヴィアンウエストウッド ベージュ×ゴールド メガネ