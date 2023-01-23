『【新品】STUSSY ダウンジャケット ステューシー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 33分に出品され03月23日 05時 33分に終了予定です。即決価格は21,252円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨季節外の為値下げ中





家の都合により発送まで2週間ほどいただきます



こちらは海外正規品です。

並行輸入品という理由でダウンが偏っていたりスカスカといった不良品があるようですが、こちらの商品はそういった悪質な商品不良はありませんのでご安心ください。



◆STUSSY（ステューシー）◆

王道ストリートブランドとして愛され続けるSTUSSY

ストリートブランドとしてのイメージが強いSTUSSY（ステューシー）ですが、

そのはじまりは1980年、南カリフォルニアのラグナビーチを拠点にしたサーフカルチャーから生まれ、

ショーン・ステューシーにより設立されました。





サイズ:

S: 着丈69胸囲129肩幅60袖丈62

M:着丈72胸囲134肩幅62袖丈63

L: 着丈74胸囲139肩幅63袖丈64

XL: 着丈76胸囲144肩幅65袖丈66





素材：

トップス：

コットン 85% / ポリエステル 15%

リブ: コットン 98% / スパンデックス 2%

ボトムス：

コットン 84%/ ポリエステル 16%







詳細：

・左胸にステューシーのロゴ刺繍

・フード、裾に調節可能なドローコート付き

・ユニセックス

・内ポケット





☆新品未使用

☆海外正規品

☆日本完売



#ステューシー #STUSSY #ダウン #stussyダウンジャケット #ダウンジャケット



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海外品になりますので、国内品とは質感やサイズ感に違いがあります。

国内正規品をお求めの方は御遠慮ください

※韓国の雷市場というフリマアプリにて購入したものです。購入者での関税など諸費用の負担は一切ありません



商品剪定は慎重に行っておりますが、以下につきましは対応しておりません

・鑑定による商品の選定

・仕入れ先業者へのコンタクト

・購入者都合の返品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

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ダウンジャケット

ステューシー