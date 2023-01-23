『極美品 クリスチャンディオール ツイードジャケット アルパカ L位 A996【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 15時 22分に出品され04月21日 15時 22分に終了予定です。即決価格は10,322円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|クリスチャンディオール
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¥ 23000
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¥ 42100
ヘルノ メンズダウン
¥ 13000
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【カシミヤ混×極美品×大きいサイズ】マキシ丈ステンカラーコート 日本製 濃紺XL
¥ 10985
98AW RAF SIMONS チェスターコート 黒 46 初期
¥ 29440
定価約16万 極美品 LARDINI ラルディーニ 3Bチェスターコート 42
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落札価格10322円
395 入札履歴
終了
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