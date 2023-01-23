『極美品 クリスチャンディオール ツイードジャケット アルパカ L位 A996【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 15時 22分に出品され04月21日 15時 22分に終了予定です。即決価格は10,322円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クリスチャンディオールのアルパカ100％生地を使用し仕立てられた逸品。ソフトツイードジャケットになります。



アルパカの繊維は、中心が空洞になっていて、そこにあたたかい空気をため込む事ができ、軽量ながら保温性に優れ、ウールの7倍あたたかいとも言われています。また、アルパカの繊維は非常に丈夫で毛玉が出来にくいのが特徴です。



ソフトで軽快な仕立てで、しなやかさがあり暖かく、ツイードのごわっとした着心地を解消し着心地も良く、長く着られるツイードの良さを兼ね備えたアイテム◎



秋冬らいし色合いで季節感のあるスタイルをお楽しみ頂けます。



表記サイズは「A6」です。

日本サイズ 「L位」かと思います。



★必ず、実寸サイズをご確認の上、お求めください★



実寸サイズは以下の通りとなります。※平置き採寸となります。

着丈-74.5cm

肩幅-46㎝

身幅-53.5㎝

胴幅-50cm(第1ボタンの位置で左右両端を直線で測定）

袖丈-61cm

※多少の誤差はご容赦下さい。



素材☆表地 アルパカ100％ 裏地 キュプラ100％

色☆4枚目のの画像が現物に近いお色になります。



☆コンディション☆極美品☆

とても綺麗な状態でお勧めです。



☆基本ディテール

・シングル2ボタン

・ノッチドラペル

・ノーベント

・袖口4釦

・総裏仕立て

・秋冬おすすめ



★「テーラードジャケット・スーツ・コート」を中心に良い逸品を出品しておりますので是非ご回覧くださいませ！

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※サイズ等、絞り込みにて、よりスムーズに商品をお選び頂けます。



#テーラード #テーラードジャケット #メンズジャケット #ジャケット #ツイードジャケット #ソフトツイード #クリスチャンディオール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

クリスチャンディオール

ツイードジャケット

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A996