『美品 M 青 USA Patagonia シェルドシンチラジャケット フリース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 42分に出品され03月21日 12時 42分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 美品

Patagonia

Shelled Synchilla Jacket 89年USA



後発の個体と比べてハリのあるナイロンが使用された89年製の初期シェルドシンチラ。

ブルーのMサイズ美品です。もちろんUSA製。



廃盤となった今も根強い人気を誇る名作「シェルドシンチラジャケット」



昔で言うところの”ジャンパー”で、癖のないデザインからコーディネートを選ばず着用できます。



機能的にも優れており、軽くて暖かく着心地の良いフリースライナーを防風性の高いナイロンシェルで覆った良いとこ取りの万能アウターです。

使い勝手が良く、秋〜春にかけて長いシーズン活躍してくれます。



リブの毛玉やフリースの摩耗、シェルの汚れなどがない良コンディションの個体は少ないですが、カラーリングが豊富なのでついつい集めてしまいがち。



【仕様】

サイズ：M カラー：青 ブルー



【実寸】

着丈：67.5

身幅：60

肩幅：53

袖丈：61



︎︎【状態】

A

目立つ傷や汚れのない美品。

襟付近のフリースライナーに極小の切り傷あり。

シェルは貫通していないので見た目・性能には影響しません。

8/10



※輸入古着につき記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。重大な見落とし欠陥があった場合を除き返品・交換対応はいたしかねます。



S：未使用品 デッドストック

A：使用感が少なく状態良好

B：少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがある

C：やや使用感があり部分的に汚れやダメージがある

D：全体的に使用感、ダメージがある



※銀行支払いやコンビニ払いの場合は必ず翌日までにお支払い下さい。

無断で遅れる場合にはキャンセルとみなし、今後のお取引をお断りします。



❗️必ずプロフィールご一読ください。

希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。



#エンカウント_Patagonia



#エンカウント_フリース



#エンカウント_all



エルエルビーン L.L.Bean Patagonia パタゴニア Eddie Bauer エディーバウアー warm up jacket shelled synchilla シェルドシンチラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

M

青

USA

Patagonia

シェルドシンチラジャケット

フリース