『THE NORTH FACE アンタークティカパーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 08時 42分に出品され03月29日 08時 42分に終了予定です。即決価格は29,440円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入し、数回程度着用しております。

美品です。

178cm 70キロ

余裕をもって着れます！



この商品に関しては、お値引き交渉ご遠慮ください。



【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEはアウトドアウェアのトップブランドとして知られており、品質と耐久性に優れています。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- フード: ファー付き

- ポケット: 前面に大きなポケットあり

- ロゴ: 背面にロゴあり

- 内側: キルティングデザイン

- サイズタグ: サイズタグあり



ご覧いただきありがとうございます。



性別···メンズ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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FACE

アンタークティカパーカー