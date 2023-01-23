『STEELSERIES ARCTIS 7P+ WHITE【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 14分に出品され02月13日 15時 14分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年ほど前に購入しましたが、ほとんど使わないので出品します。

目立ったキズなどはなく、

動作確認もしましたが問題無く対動いています。

私はps5で使っていました。



【商品名】SteelSeries ゲーミングヘッドセット ワイヤレス 無線 Arctis 7P+ PS5 PS4 密閉型 ロスレス 2.4GHz 低遅延 7.1chサラウンド 61471 ホワイト マルチ





【PlayStation 5 向けデザイン】PlayStation 5はもちろん、PlayStation 4、PC、Android、Switch、USB-C iPadなどにも対応。※PlayStation 5のTempest 3D AudioTechに対応。

【様々なデバイスに簡単ワイヤレス接続】付属のUSB-Cドングルを使用し、複数デバイス間で簡単に切り替えが出来、さらに低遅延2.4GHzワイヤレスに対応。

【USB-C急速充電+バッテリー寿命30時間】15分間の急速充電で3時間稼働が可能で、さらに前モデルよりアップデートされ、ワイヤレスで最長30時間のロングライフバッテリーを実現。

【長時間使用に最適】 30時間分のロングライフバッテリーで、長いゲームセッションでも安心。

【ノイキャンマイクでクリアな音声】Discordの認証済みのClearCast双方向性ノイズキャンセリングマイクロフォン付きでクリアな音声でボイスチャットが可能。

【数々の受賞歴のあるArctisシリーズのサウンド搭載】Arctis 7P+は、Arctis 7シリーズと同様で、繊細なサウンドを強調する高品質スピーカードライバーを採用し、次世代ゲームオーディオの良さを際立たせる。さらに、PS5でのTempest 3D Audioにも対応。

【長時間使用向けの丈夫さと快適さ】軽量化と耐久性に優れたスチール素材のヘッドバンドを採用し、さらに伸縮性のあるスキーゴーグルバンド採用により頭全体にフィットさせ、重量分散・圧迫点解消し、より快適さを実現。

【オンイヤーコントロール】左側のイヤーカップには別のヘッドセットと音を共有することが可能で、携帯やPCなど外部オーディオをミックス接続する為の有線ポートを備えており、マイクミュートとボリュームコントロールも搭載。右側のイヤーカップにはヘッドセットで自分の声を確認。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし