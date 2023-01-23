『美品‼︎超高級‼︎FENDI - Rayon Knit マルチカラー 44サイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 04時 38分に出品され04月17日 04時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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超高級ブランドFENDIのレーヨンニットとなります。



定価で買うと10万以上するものですので、かなりお安くお求めいただけます。



素材がレーヨンですので発色がよく、とろんとした生地感でドレープ性にすぐれ、肌触りも抜群です。



また、肌着の上に着てもチクチクしません。ウールやアクリルほどの暖かさはないけれど、天然シルクと同じくらいの保湿性・吸湿性を誇るためサラッと快適に着られます。



色味も高級ブランドらしく、落ち着いたブラウンで、かなり大人っぽいですがよく見ると色んな糸が混ざっており、いろんな表情を楽しむことができます。



44サイズとありますが、Mサイズ相当と思っていただいて大丈夫だと思います。



※格安です！早い者勝ちです！



「価値が上がるアイテム」



これからもっと価値が上がる服です。もし着なくなった時でも、今よりも高額で売れると思います。



□SIZE SPEC

[44]ゆき約86cm 身幅約50cm着丈約70cm





タバコ・ペット無しです。

特に汚れなどはありませんが、画像を確認していただき、納得された方、ご購入お願いします。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

また個人管理ですので細かな傷や汚れはご了承ください。

また、気になることがあればお気軽にご質問ください！



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sacai 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品‼︎超高級‼︎FENDI

-

Rayon

Knit

マルチカラー

44サイズ