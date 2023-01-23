『美品‼︎超高級‼︎FENDI - Rayon Knit マルチカラー 44サイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 04時 38分に出品され04月17日 04時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|フェンディ
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落札価格9750円
947 入札履歴
終了
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