『新品Gosha Rubchinskiyゴーシャラブチンスキー コンボフーディー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 56分に出品され04月26日 18時 56分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Gosha Rubchinskiy ゴーシャラブチンスキー

(18SSランウェイの色違い)



モデル名

COMBO HOODED SWEATSHIRT

コンボフーデッドスウェットシャツ



カラー ブルー系×ライトグレー



Lサイズ

肩幅 64センチ

身幅 70センチ

袖丈 61.5センチ

着丈 66.5センチ

素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

※Lサイズは元々入荷がないセレクトショップがあった為、国内で一番出回りが少ないサイズです。



素材 コットン100%



新品未使用

(ビニールに入れてクローゼット保管していた為、購入時と変わらずいい状態です。)



タグ付属



定価 25200円＋消費税



国内正規取扱店購入の正規品



マフラー

ストール

ジャケット

ブルゾン

スウェット

パーカー

フーディー

Tシャツ

カットソー

トラックジャケット

トラックパンツ

セットアップ

PACCBET

RASSVET

ラスベート

YEEZY

adidas 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ゴーシャラブチンスキー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品Gosha

Rubchinskiyゴーシャラブチンスキー

コンボフーディー