『Burton GORE-TEX アンダーミトン メンズ Mサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 22時 31分に出品され04月26日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burton GORE-TEX

アンダーミトン

メンズ

M サイズ



今年1月、ムラサキスポーツで14850円で購入しました。

家でスノボーに行く準備をしている時に装着し少し小さく感じたのでしばらく着けていれば馴染むかと思い装着しながら準備したりしてしばらくいましたが、やっぱりきつい感じが無くらならかったので手放すことにしました。

傷や汚れもなく綺麗な状態です。

タグやディスプレイの時に付いていた水色のゴムバンドもあります。



装着しながら準備もしてしまった事もあり「未使用に近い」にしてあります。



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#グローブ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バートン