『【美品】ENFOLD 圧縮ウールチェスターコート コクーン ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 03時 32分に出品され03月23日 03時 32分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



◯商品詳細

ENFOLD エンフォルド

圧縮ウールチェスターコート

ロングコート

コクーン



◯状態

目立った傷、汚れなし



◯カラー

ネイビー



◯サイズ

38 Mサイズ

肩幅：38cm

袖丈：62cm

身幅：46cm

着丈：98cm

多少の誤差はご了承下さいませ。



◯購入場所

大手リユースショップにて鑑定済み品を購入



◆素人保管のため神経質な方はご遠慮下さいませ。

◆中古品の場合、小さな傷や汚れがございます。

◆ご質問やご不明点は購入前に必ずお願い致します。

◆他サイトにも出品しておりますので、急に出品を取りやめることがございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ENFOLD

圧縮ウールチェスターコート

コクーン ネイビー