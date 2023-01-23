『 GRIP SWANY 難燃ダウンジャケット 別注 モンスターパーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 10時 13分に出品され04月19日 10時 13分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品について

グリップスワニーの難燃ダウンジャケットです。



「ブレイズシールド採用」モデルのため、従来モデルの「ファイヤーシールド」より5倍の強度を誇ります。



ブレイズシールドは2021年のモデルからの採用ですのでご注意ください。サイズM。色はブラックです。



サイズ：メンズのM

肩幅53

身幅72

袖丈63.5

着丈85.5

重量1650g

※若干の誤差はご了承下さい。

※一般的なXLくらいのサイズ感です。



素材：

表地:綿100%

裏地:ポリエステル100%

ダウン80%、フェザー20%



冬の終わりまではもちろん、暖かいのに、軽くて薄手なので春にもピッタリですよ。

オーバーサイズが流行で女性が着ても超可愛いですよ。



キャンプやアウトドアで着るダウンとしても超おすすめなので、ぜひ手に入れてみてください。



オーバーサイズのシルエットの洋服が好きな方はぜひ。フードも取り外しできます。

カラーブラック 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ 完売品

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